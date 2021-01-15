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Ах Астахова 4 августа выступит на ROOF FEST в Петербурге
Сегодня, 11:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ах Астахова 4 августа выступит на ROOF FEST в Петербурге

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4 августа одна из самых популярных современных российских поэтов даст концерт в рамках ROOF FEST 2022. На открытой площадке с видом на Финский залив Ах Астахова исполнит свои избранные произведения разных лет в сопровождении живой музыки.

Ирина Астахова уже давно известна отечественной и зарубежной публике как один из самых талантливых и харизматичных мастеров слова. В её лирике мастерски переплетаются чувства, путешествия и личные истории. Ах Астахова известна и за пределами России – она исполняла свои произведения в крупнейших городах мира. Кроме множества стихотворений за ее плечами уже два моноспектакля – "Путешествие вглубь себя" и "Без грима". 

Ирина 4 августа на крыше Roof Place будет читать светлую лирику, где каждое произведение о добрых чувствах и эмоциях, о путешествиях, взаимной любви, поиске себя и смысла жизни. В программе прозвучат как новые, так и самые любимые стихи автора.

Концерт на крыше для меня как путешественника — это ощущение полной свободы, ведь он проходит под открытым небом. Ну а крыши Петербурга — сообщенная любовь для многих людей, в том числе и для меня.

Ах Астахова

Билеты на концерт еще в продаже.

Фото: предоставлены организаторами

Теги: roof fest, ах астахова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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