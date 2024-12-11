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За 2 года в Петербурге увеличилось число абортов по ОМС
Сегодня, 8:42
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За 2 года в Петербурге увеличилось число абортов по ОМС

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Всего в РФ в 2024 году провели 250 тыс. операций.

В Петербурге число абортов по ОМС выросло более чем в два раза за 2 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Романов в ходе профильного круглого стола в Законодательном Собрании города. 

По информации "Фонтанки", всего в РФ в 2024 году провели 250 тыс. абортов по полисам обязательного страхования, из них 70 тыс. – по медицинским показаниям. В 2022 году было 292 тыс. и 88 тыс. соответственно. 

В Северной столице другая динамика: в 2022 году сделали 1,7 тыс. таких операций, а в 2023 и 2024 годах провели 3,6 тыс. и 3,9 тыс. абортов. 

Однако в регион приезжают рожать и делать аборты со всей страны, поэтому статистика необъективна. 

Ранее на Piter.TV: в комздраве Петербурга не рассматривают запрет абортов по ОМС. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: аборты, омс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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