На Набережной Адмиралтейского канала загорелся припаркованный Порше

В районе Набережной Адмиралтейского канала, около дома 9, загорелся припаркованный черный Порше. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы пожара.
Задымление произошло в салоне дорогого автомобиля. Как предположили очевидцы, в машине могла загореться приборная доска. На видео сложно разглядеть, были ли в момент возгорания в салоне люди.
На место происшествия приехали пожарные. Они потушили задымление в салоне через окно, двери машины им открыть не удалось. О пострадавших в пожаре пока никакой информации не поступало.
Видео: Piter.TV