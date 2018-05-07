На Набережной Адмиралтейского канала загорелся припаркованный Порше

Задымление произошло в салоне дорогого автомобиля.

В районе Набережной Адмиралтейского канала, около дома 9, загорелся припаркованный черный Порше. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы пожара.

Задымление произошло в салоне дорогого автомобиля. Как предположили очевидцы, в машине могла загореться приборная доска. На видео сложно разглядеть, были ли в момент возгорания в салоне люди.

На место происшествия приехали пожарные. Они потушили задымление в салоне через окно, двери машины им открыть не удалось. О пострадавших в пожаре пока никакой информации не поступало.

Видео: Piter.TV