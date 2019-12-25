В Петербурге стартовала выставка о панк-культуре и группе "Король и Шут"

В Москве эту выставку посетили 110 тысяч человек.

Выставка "Панк-культура. Король и Шут" открылась 3 ноября в Петербурге в "Севкабель Порт". В Москве эту выставку посетили 110 тысяч человек. Об этом сообщили в официальной группе выставки.

Помимо интерактивных объектов, архивных материалов и современных арт-инсталляций о панк-культуре в мире и России, выставку дополнили уникальные экспонаты, рассказывающие историю субкультуры в Петербурге. В экспозиции представлены ранее не выставлявшиеся личные вещи Михаила Горшенёва, материалы о клубе TaMtAm, работы Егора Летова, Сергея Пахомова.

Фото: ВКонтакте/ Выставка "Панк-культура. Король и Шут"