В Петербурге завели уголовное дело на организаторов экскурсий по крышам

В полицейский участок доставили 20 гидов.

В Петербурге руферы стали фигурантами уголовного дела. Под статью попали организаторы экскурсий по крышам исторического центра города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В полицейский участок доставили 20 гидов. Экскурсоводов привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Стражи порядка выяснили, что участники прогулок по крышам могли пострадать. Гиды не могли максимально обеспечить безопасность клиентов.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Ранее на Piter.tv: Пиотровского попросили создать список крыш для прогулок.

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