В Ленобласти нашли тайник с 1,5 кг наркотиков

Перед этим у ж/д станции "Заневский пост-2" был задержан наркокурьер.

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга изъяли из незаконного оборота около 1,5 кг наркотиков, предназначенных для распространения на территории города. Подробности сообщили в СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские у железнодорожной станции "Заневский пост-2" остановили автомобиль, в котором находился 41-летний житель Ленинградской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. При досмотре автомобиля в багажнике обнаружен и изъят пакет, внутри которого находилось четыре свёртка с запрещённым вещество. Согласно проведённой экспертизе, изъятое содержит мефедрон массой около 200 граммов.

Было также установлено, что мужчина в интернете получил сведения о месте расположения "тайника-закладки" оптовой партии наркотика. Полицейскими в лесном массиве на территории Ленинградской области обнаружено наркотическое средство – мефедрон массой 1148 граммов и наркотическое средство гашиш общей массой 147 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере". Подозреваемый заключен под стражу.

В арендованном доме в Ломоносовском районе Ленобласти обнаружили нарколабораторию.

Фото и видео: СПб ЛУ МВД России на транспорте