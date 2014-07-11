Специалисты сварили опытные рельсы для ВСМ Москва – Петербург

Также были демонтированы рельсовые образцы, сваренные в октябре 2024 года.

Сотрудники РДЖ провели опытную сварку рельсов на безбалластном пути контактным и термитным способами на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ. Такие исследования нужны, чтобы адаптировать существующие технологии сварки для строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Путевая рельсосварочная самоходная машина скрепила рельсы контактным способом, а бригада ремонтников – термитным с использованием специальной смеси и тигля.

Одновременно со сваркой специалисты с помощью специальной краски определяли температуру в разных зонах стыка. Это важно для понимания свойств металла после скрепления.

Также были демонтированы рельсовые образцы, сваренные в октябре 2024 года. Они прошли полноценную нагрузку на безбалластном участке. Учёные ВНИИЖТ их изучат в лабораторных условиях. Специалисты оценят статическую прочность и проведут металлографический анализ сварных соединений.

Фото: ОАО "РЖД"