Спикер ЗакСа опроверг слухи о вотуме недоверия Полтавченко

Слухи о критике Полтавченко единороссами появились вчера в социальных сетях.

Сегодня утром, 23 марта, председатель городского парламента Вячеслав Макаров заявил, что информация о недоверии "Единой России" губернатору Полтавченко - неправда. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ЗакСа.

Слухи о критике Полтавченко единороссами появились вчера, 22 марта, в социальных сетях. Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил, что на недавнем заседании комиссии по городскому хозяйству обсуждалась проблема уборки крыш от снега и льда. По словам политика, член "Единой России" Андрей Васильев предложил вынести вотум недоверия губернатору Полтавченко. Якобы, эта мера мотивирует других чиновников работать над решением этих проблем.

На моей памяти, это первый случай, когда член фракции ЕР выступает с таким предложением. Может быть, он знает что-то, что мы еще не знаем? А вообще в последний раз вотум недоверия главе исполнительной власти был в 1993 году – когда Ленсовет выразил недоверие Собчаку. Но Ельцин отказался его снимать

- сообщил Вишневский.

Новость сразу же подхватили многие петербургские СМИ. Сегодня спикер ЗакСа Вячеслав Макаров прокомментировал ситуацию. Председатель парламента сообщил, что "Единая Россия" "всегда поддерживала и будет поддерживать губернатора".

Эти публикации не имеют под собой абсолютно никаких оснований и намеренно раздуты депутатами оппозиционных фракций и отдельными журналистами буквально на голом месте

- добавил Макаров.