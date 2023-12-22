В Кудрово на Школьном переулке построят детский сад

Новый детский сад будет состоять из 10 групповых ячеек для разных возрастов с 2 до 7 лет.

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на строительство детского сада на Школьном переулке в Кудрово. Его возведет инвестор, сообщила региональная администрация.

Новый детский сад будет состоять из 10 групповых ячеек для разных возрастов с 2 до 7 лет, зала для физкультурных и музыкальных занятий, кружковых помещений, кабинетов психолога и логопеда, пищеблока, служебно-бытовых помещений, медицинского блока и административных кабинетов. На территории детского сада для прогулки детей предусмотрено 5 групповых площадок с навесами и развивающими малыми архитектурными формами, а также две физкультурные площадки для младшего и старшего возраста.

Основное колористическое решение детского сада выполнено в нейтральных тонах с применением акцентных теплых разноцветных оттенков.

Фото: администрация Ленобласти