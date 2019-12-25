На Пионерской площади с 1 по 4 мая состоится "Рыбный фестиваль"

Символом мероприятия станет корюшка.

В Петербурге с 1 по 4 мая состоится Первый отраслевой "Рыбный фестиваль". На Пионерской площади гости окунутся в атмосферу настоящего гастрономического праздника, поскольку будут представлены деликатесы со всех уголков РФ. Об этом рассказали в Смольном.

Символом мероприятия станет корюшка. Ее получится отведать в различных вариациях: жареную, копченую и соленую. Кроме того, ожидаются морепродукты от Волги до Енисея, Камчатки и Кольского края.

Отдельный трек посвятят стритфуду. На фестивале под это гастрономическое направление задействуют более шести фудтраков и 20 торговых домиков.

Мы видим большой потенциал в развитии гастроиндустрии. Новый креативный проект укрепит статус Петербурга как кулинарной столицы и даст рождение новой традиции. "Рыбный фестиваль" имеет все шансы стать масштабным ежегодным городским событием и будет стимулировать повышение спроса на отечественную рыбную продукцию. Александр Ситов, врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Помимо этого, планируются различные конкурсы, мастер-классы от шеф-поваров и интерактивные зоны.

Ранее на Piter.TV: свежую корюшку в Петербурге будут продавать 70 точек.

Фото: pxhere