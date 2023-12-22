Прокуратура Кронштадта проводит проверку по факту падения сцены

На кадрах видно, что зрители успели отбежать от падающей сцены в последний момент.

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту падения сцены во время проведения массовых развлекательных мероприятий.



В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, направленных на обеспечение безопасности зрителей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



На кадрах видно, что зрители успели отбежать от падающей сцены в последний момент. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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