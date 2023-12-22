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Прокуратура Кронштадта проводит проверку по факту падения сцены

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На кадрах видно, что зрители успели отбежать от падающей сцены в последний момент.

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту падения сцены во время проведения массовых развлекательных мероприятий.
 
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, направленных на обеспечение безопасности зрителей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
На кадрах видно, что зрители успели отбежать от падающей сцены в последний момент. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Видео: Telegram/ Петербург с огоньком

Теги: кронштадт, падение сцены
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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