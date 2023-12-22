"Поезд Победы" прибыл в Петергоф 20 января

В Петербурге поезд пробудет три дня – до 22 января включительно.

20 января на станцию в Новый Петергоф прибыл "Поезд Победы". Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В Петербурге поезд пробудет три дня – до 22 января включительно. Именно из города на Неве он начнет свое путешествие по стране. Следующие остановки – Гатчина, Волосово, Кингисепп, Луга.

"Поезд Победы" стал первой в мире интерактивной выставкой, размещенной в поезде. 10 тематических вагонов посвящены событиям ВОВ.

В прошлом году поезд пополнился новым вагоном о военных трибуналах. В экспозиции использовали прообразы реальных немецких и японских преступников.

"Поезд Победы" создали команда творческой мастерской "Невский баталист" и "Красный квадрат", а поддержали их Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "РЖД" и ВОД "Волонтеры Победы".

Ранее на Piter.TV: легкоатлетический забег "Пушкин — Пулково" ограничит движение транспорта.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга