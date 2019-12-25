В Петербурге под общежитие Горного университета сносят школу

По данным, опубликованным на сайте КГИОП, в 2019 году ведомство выдало Горному университету согласование на "реконструкцию здания школы".

В Петербурге 29 марта начался снос здания бывшей школы на 14-й линии Васильевского острова. Изначально здание планировали только реконструировать с надстройкой под здание общежития Горного университета. На данный момент уже полностью демонтировали часть здания, разделив его на два неравных сегмента.

По данным, опубликованным на сайте КГИОП, в 2019 году ведомство выдало Горному университету согласование на "реконструкцию здания школы под общежитие для студентов путем надстройки".

Здание школы, расположенной на 14-ой линии, 77, возведено в 1938 году.

Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове)