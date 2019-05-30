Начался приём заявок на X Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ

Подать заявку необходимо до 20 декабря.

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков объявило о приеме заявок на X Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект

К участию в конкурсе приглашаются отечественные и зарубежные организации и индивидуальные предприниматели (ИП) вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие подготовку и реализацию проектов, отдельные авторы, а также молодые специалисты (не старше 30 лет), студенты и аспиранты профильных вузов.

Номинации конкурса:

1. Лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий

2. Лучший проект дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения

3. Лучший проект общественных зданий и сооружений, включая объекты спорта и здравоохранения

4. Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды, генерального плана городского округа (городского поселения, сельского поселения)

5. Лучший проект реставрации (реконструкции) объекта культурного наследия

6. Лучший проект в области инженерных изысканий, включая методические и технологические работы

Подать заявку необходимо до 20 декабря. Как подать заявку для участия в конкурсе, можно узнать на портале "Строительный Петербург".

Фото: konkurs.nopriz.ru