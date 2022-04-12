В Петербурге комиссия осмотрела объекты, которые участвую в конкурсе "Лидер строительного качества"

Первым стал жилой квартал в Юнтолово, который вот уже несколько лет активно строится, 46 домов уже заселено.

В Северо-Западном Федеральном округе проходит конкурс "Лидер строительного качества". Экспертная комиссия 12 сентября осмотрела два объекта строительства, которые участвуют в конкурсе от компании "Главстрой Санкт-Петербург". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Первым стал жилой квартал в Юнтолово, который вот уже несколько лет активно строится, 46 домов уже заселено. Главной концепцией экорайона станет объединение искусственных зеленых насаждений внутри комплекса и лесопарковой зоны Юнтоловского заказника. Вся транспортная инфраструктура пойдет в обход центрального парка и жилых зон, движение внутри квартала будет осуществляться по пешеходным бульварам.

Вторым номинантом стала школа в ЖК "Северная долина". Уже в следующем году учебное заведение должно принять 1750 учеников.

Еще одним номинантом стал жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове от компании "РСТИ" (Росстройинвест). Три восьмиэтажных дома на 555 квартир оснащены лобби-баром и зоной ожидания. А центральная входная группа выполнена по дизайн-проекту в стиле арт-деко.

Пространство внутренней территории жилого комплекса также выполнено по авторскому ландшафтному проекту. На первом этаже комплекса разместилось городское бюджетное дошкольное учреждение – детский сад №93 на 100 детей.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"