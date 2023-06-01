В ЖК "Северная долина" строятся новые образовательные учреждения

Идёт строительство семи социальных объектов.

На улице Фёдора Абрамова уже в этом году появится школа на 825 учеников, спроектированная по индивидуальному проекту. В здании разместятся 33 учебных класса, два бассейна, спортивные и актовый залы, столовая с пищевым блоком, библиотека с читальным залом. На прилегающей территории появиться стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, зоны для подвижных игр и отдыха. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

У нас сегодня с регулярной инспекцией были представители Комитета по строительству, все профильные ведомства города принимают активное участие в программе по строительству социальных объектов. Дмитрий Калинин, директор проекта "Северная долина"

По соседству строится детский сад на 280 мест – он рассчитан на 12 групп раннего, младшего и старшего дошкольного возраста. Для воспитанников предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, образовательные помещения..

Мы в текущий момент осуществляем строительство семи социальных объектов в "Северной долине". Это две школы, два детских садика, две поликлиники и ещё один детский сад, по которому мы буквально недавно получили разрешение на строительство. Дмитрий Калинин, директор проекта "Северная долина"

Директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алферов отметил, что район будет обеспечен социальными объектами в ближайшие два года.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"