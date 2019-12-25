На МВМС-2024 КМЗ представят гидрографический катер "Визир-2М"

Судно или катер с такой платформой могут использоваться для несения гидрографического оборудования, участия в обследованиях труднодоступных объектов.

На Военно-морском салоне в Кронштадте впервые будет представлен гидрографический безэкипажный катер "Визир-2М", оснащенный высокочувствительной гиростабилизированной платформой. Испытания морского дрона с платформой уже завершены.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на производителя, данная платформа позволяет проводить работы в условиях волнения, сильного ветра, удерживать цели и быстро фокусироваться на них. Судно или катер с такой платформой могут использоваться для несения гидрографического оборудования, участия в обследованиях труднодоступных объектов. На платформе установлено высокоточное оборудование, спутниковые системы связи.

Грузоподъемность платформы составляет около 150 кг. Ее работа не зависит от габаритов судна и волнения на поверхности, что делает возможным работу гидролокаторов бокового обзора. Многоканальная система управления катером позволяет управлять им на расстоянии до нескольких сотен километров. Планируется оснащение электродвижительной установкой со своей электрогенерацией или на аккумуляторной тяге.

Фото: vozrnerud.ru