В Санкт-Петербурге и Ленобласти выявили тысячи нарушений в ходе проверки автобусов

За пять дней было проверено свыше 7600 автобусов.

В Петербурге и Ленинградской области с 26 по 30 августа 2024 года сотрудники Госавтоинспекции провели операцию "Автобус", направленную на выявление нарушений в сфере безопасности дорожного движения, совершаемых водителями и компаниями, занимающимися пассажирскими перевозками.

За пять дней было проверено свыше 7600 автобусов, включая 4661 автобус на регулярных маршрутах, 1044 междугородных и международных рейсов, 1236 заказных автобусов, а также 453 транспортных средства, используемых для перевозок пассажиров в личных целях.

В ходе операции было составлено 3324 административных протоколов в отношении водителей автобусов. Большинство нарушений зафиксировано на регулярных маршрутах в Санкт-Петербурге — 3440 случаев. В Ленинградской области выявлено 1220 нарушений.

Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок и привлечение внимания к необходимости соблюдения законодательства в этой сфере.

Фото: Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО