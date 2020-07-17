Руководителя фирмы-подрядчика приговорили к 4 годам за хищения при реставрации БДТ

Александр Шимберг признал вину и частично возместил ущерб.

Бывшего директора ЗАО "Театрально-декорационные мастерские" Александра Шимберга признали виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию Большого драматического театра имени Товстоногова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Красногвардейским районным судом установлено, что бывший руководитель предоставил заказчику документы с недостоверными сведениями об исполнении контракта на техническое перевооружение сценического комплекса БДТ. Он знал, что работы не выполнены, но при этом подписал акт о приёмке объекта. Заказчик перечислил на счет фирмы 39 млн рублей, из из которых Шимберг похитил 2,4 млн рублей.

Александр Шимберг признал вину и частично возместил ущерб. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима. Также был удовлетворён гражданский иск на 2,25 млн рублей.

Ранее в Петербурге была задержана женщина, обокравшая свою умершую знакомую.

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова (архив)