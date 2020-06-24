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Вышел трейлер боевика с Джессикой Честейн и Колином Фарреллом

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Джессика Честейн сыграет оперативницу секретной организации.

Режиссер "Агента Евы" Тейт Тейлор ("Прислуга", "Девушка в поезде"). Тейлор и Честейн уже пересекались на съемочной площадке, как раз в картине "Прислуга".

По сюжету агент Ева почти как Джеймс Бонд: специализируется на убийствах и ездит в командировки по всему миру. Однако очередная операция идет не по плану. Теперь девушке предстоит постараться, чтобы выжить.

Релиз картины назначен на 31 июля этого года. Когда "Агент Ева" выйдет в России, пока не сообщается.

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Видео: ONE Media

Теги: джессика честейн, кино, колин фаррелл, трейлеры
Категории: Культура, Лента новостей, Картина дня, Кино,

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