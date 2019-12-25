Очередное ДТП и опасный разворот: в Петербурге в четверг зафиксировано два инцидента с новыми автобусами

На фоне большого количества ДТП при участии социальных автобусов, зафиксированных за последние месяцы, эти два случая только усугубили отношение горожан к реализуемой администрацией губернатора Александра Беглова реформе.

В четверг, 29 июля, на дорогах общего пользования Санкт-Петербурга произошло сразу несколько инцидентов с новыми пассажирскими автобусами, закупленными городскими властями в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Утром один из них столкнулся с легковым автомобилем в Невском районе, а ближе к вечеру водитель другого сбился с маршрута, проехав нужный поворот, после чего начал двигаться задним ходом прямо посреди перекрестка. На фоне большого количества ДТП при участии социальных автобусов, зафиксированных за последние месяцы, эти два случая только усугубили отношение горожан к реализуемой администрацией губернатора Александра Беглова реформе.

По информации сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" рано утром на пересечении Октябрьской и Приневской набережных произошло столкновение "бирюзового" автобуса и автомобиля Daewoo Lanos.

В комментариях под постом многие пользователи "ВКонтакте" с иронией отреагировали на очередное ДТП с новым социальным автобусом в Северной столице. Один из них отметил, что на данном участке дороги водители общественного транспорта уже не в первый раз нарушают правила дорожного движения и провоцируют аварийную ситуацию. Другой комментатор предложил изменить расцветку подвижного состава, которая, по его мнению, приносит неудачу.

Накануне вечером в Московском районе Петербурга на пресечении улицы Бассейной и Новоизмайловского проспекта другой новый социальный автобус поехал не по маршруту – прямо, пропустив нужный поворот. Водитель решил сдать назад и развернул транспортное средство прямо на перекрестке, грубо нарушив правила дорожного движения.

Меняют маршруты в ходе реформы, вот и результат. Вроде дублирующий, автобус вместо бывшей маршрутки, а сам маршрут претерпел изменения. Вот по привычке вроде и ехал, как раньше, и внезапно вспомнил, что теперь здесь надо поворачивать, — написал под постом один из жителей города на Неве

Петербургские СМИ ранее неоднократно отмечали, что после начала поэтапного перехода на НМТО в Северной столице заметно возросло количество ДТП при участии социальных автобусов, которыми в городском Комитете по транспорту безуспешно попытались заменить упраздненные коммерческие маршрутные такси. В ведомстве еще до начала реализации реформы обещали, что нововведения упростят петербуржцам процесс перемещения по городу, а новый подвижной состав сделает поездки более комфортными и безопасными. Однако в действительности все получилось наоборот — многие граждане стали опасаться ездить в социальных автобусах, которые с пугающей регулярностью попадают в различные дорожно-транспортные происшествия и, помимо прочего, могут загореться при движении по маршруту.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб