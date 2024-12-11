В Петербурге мужчины 17 и 18 февраля могут сдать кровь на простатический специфический антиген

Это биомаркер рака предстательной железы.

В рамках Недели сохранения мужского здоровья Мариинская больница организовывает бесплатный скрининг мужского здоровья. Об этом рассказали в Комздраве Петербурга.

Мужчины 17 и 18 февраля с 08:00 до 11:00 могут сдать кровь на простатический специфический антиген (ПСА) – биомаркер рака предстательной железы. После этого 19-21 февраля по результатам исследования, будут проведены консультации врачей-урологов Амбулаторно-консультативного отделения, Центра роботической хирургии Мариинской больницы и даны рекомендации по итогам обследования. При необходимости пациентам будет сделано УЗИ и предложена госпитализация в стационар для дальнейшего лечения.

Чтобы попасть на бесплатное обследование, необходимо отправить предварительную заявку на электронный адрес callcenter@mariin.ru. В теме письма поставить "Мужское здоровье". В заявке необходимо указать: ФИО пациента, дату рождения, контактный телефон для связи. В течение одного дня придёт ответное письмо со всей необходимой информацией.

Также можно предварительно записаться в регистратуре Амбулаторно-консультативного отделения Мариинской больницы или по телефону контакт-центра: +7 (812) 222-20-03 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС и, при наличии, все имеющиеся исследования по проблематике.

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Фото: Piter.tv