Видео: В Кабуле во время выступления премьер-министра были убиты 23 человека

Еще 33 человека получили ранения. Премьер-министр Абдулла Абдулла не пострадал.

В Кабуле во время выступления премьер министра Абдуллы Абдуллы произошла стрельба.

Во время памятного мероприятия в Кабуле во время выступления премьер-министра страны Абдуллы Абдуллы неизвестные открыли огонь по людям, которые пришли на мероприятие. Охранники увели со сцены премьер-министра, он не пострадал.

Однако, РИА Новости сообщает, что были убиты 23 человека, еще 33 человека получили ранения. Точное количество убитых и раненых уточняется.

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Видео: ATNNEWS