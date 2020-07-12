Картина была переиздана в 1982 году.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что "Звездные войны 5" возглавили американский прокат после пандемии. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что кинолента "Звездные Войны: Империя наносит ответный удар" заработала порядка 175 тысяч долларов в 483 кинозалах. Выпуск на экраны фильма 1982 года должен был способствовать возвращению посетителей в кинозалы после ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Напомним, что картина была переиздана в 1982 году.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился клип главной темы из саундтрека "Мандалорца".

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