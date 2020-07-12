  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:18
47
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

"Звездные войны 5" возглавили американский прокат после пандемии

0 0

Картина была переиздана в 1982 году.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что "Звездные войны 5" возглавили американский прокат после пандемии. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что кинолента "Звездные Войны: Империя наносит ответный удар" заработала порядка 175 тысяч долларов в 483 кинозалах. Выпуск на экраны фильма 1982 года должен был способствовать возвращению посетителей в кинозалы после ограничительных мер во время пандемии коронавируса. 

Напомним, что картина была переиздана в 1982 году.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился клип главной темы из саундтрека "Мандалорца".

Видео:

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии