"Золотой час" позволил бы нынешней медицине спасти Пушкина от пули Дантеса

10 февраля проходил день памяти великого поэта Александра Пушкина. Эксперты рассказали, чем сегодня обернулся бы трагичный исход дуэли с Дантесом.

Военный хирург и автор Толкового словаря Владимир Даль посетил Пушкина после ранения. Он назначал ему слабительное и пиявки на живот. После этого к лечению подключились хирурги и другие врачи, но утром 10 февраля 1837 Александр Пушкин скончался. После дуэли с Жоржем Дантесом поэт прожил 46 часов.

По современным меркам Пушкин получил серьезное, но не смертельное ранение. Об этом "Невским Новостям" рассказал руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин. Тогда, почти 200 лет назад поэта почти час везли домой по тряской дороге, он потерял почти 750 мл крови, а внутреннее кровотечение оценивалось примерно в 1,2 литра. Сейчас же в медицине есть понятие "золотого часа". В зависимости от того, какая помощь будет оказана в данный промежуток времени, настолько эффективным потом окажется все лечение.

"Платиновые" — первые полчаса, "золотой" — один час после происшествия и так далее, – пояснил Лодягин

Тогда врачи делали Пушкину примочки, давали холодное питье, опиум и белладонну. Также, его лечили пиявками и ставили клизмы. Как пояснил Алексей Лодягин, так врачи пытались сохранить работу кишечника и снять боль.

Сейчас бы раненого Пушкина отвезли на автомобиле скорой помощи в ближайшую больницу. По пути медики производили бы противошоковую терапию. Тогда ранения в живот почти всегда были смертельными, и в то время не было понятий стерильности, глубокого наркоза не существовало и операции на брюшной полости.

Заведующий кафедрой факультетской хирургии "Первого медицинского университета имени Сеченова", хирург Федор Ветшев заявил, что сегодня Пушкин отделался бы неделей в больнице и парой недель на костылях. Под хорошим наркозом раненому поэту удалили бы поврежденный участок кишки, извлекли осколки кости и пули. Осушили бы брюшную полость и сделали переливание крови.

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