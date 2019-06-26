"Жемчужного прапорщика" в Петербурге осудили за избиение полицейского

Подсудимый признал свою вину и принес извинения пострадавшему.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Вадима Бойко, известного как "Жемчужный прапорщик". Бывшего сотрудника милиции признали виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бойко признал свою вину и принес извинения потерпевшему. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1.5 года условно с испытательным сроком 2 года.

В сентябре 2020-го года подсудимый один раз ударил по лицу оперативного дежурного в отделении полиции №13 по Красногвардейскому району.

Свое прозвище мужчина получил после несанкционированной акции в центре Петербурга летом 2010-го года, когда Бойко обзывал ее участников и избил одного дубинкой. На нем был браслет, похожий на жемчужный.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга