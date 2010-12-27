Соглашение с 25-летним спортсменом рассчитано на один сезон.

Баскетбольный "Зенит" заключил контракт с канадским защитником Филипом Скраббом. Соглашение с 25-летним спортсменом будет действовать один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что Скрабб может выступать на позициях как разыгрывающего, так и атакуешего защитника. По итогам прошлого сезона баскетболист вошел во вторую символическую пятерку Бундеслиги. Кроме того, он получил звание самого результативного игрока, а также лучшего атакующего игрока соревнования.

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Фото: basket.fc-zenit.ru