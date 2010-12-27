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"Зенит" сыграет против "Уфы"
Сегодня, 12:28
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TretyakovaS

"Зенит" сыграет против "Уфы"

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Петербургские спортсмены сыграют в лазурной форме.

Сегодня, 10 марта состоится матч "Зенита" против "Уфы". Петербуржцы сыграют в лазурной форме, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе на Крестовском острове и начнется в 16:30.

В качестве арбитра выступит Алексей Еськов. С сине-бело-голубыми на поле он встречался почти 30 раз.

Отметим, что перед началом мачта на стадионе откроется Масленичный фестиваль. В 15:50 у центральной лестницы подожгут чучело и можно будет окончательно попрощаться с зимой.

Фото: ВКонтакте/ФК "Зенит"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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