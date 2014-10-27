Сине-бело-голубые разгромили "Уфу"

Мачт десятого тура чемпионата России по футболу "Зенит"-"Уфа" завершился победой петербуржцев со счетом 3:0.

Как сообщает "Фонтанка", 18 сентября прошел футбольный матч "Зенит-Уфа". Петербуржцы одержали победу со счетом 3:0.



Авторами голов стали Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито (22-я, с пенальти), Александр Кокорин (77-я).



Победа позволила сине-бело-голубым набрать три очка. На их счету уже 24 очка. Они лидируют в чемпионате, опережая "Краснодар" на три балла.



Напоминаем, что ближайший матч "Зенит" проведет 21 сентября против петербургского "Динамо" в рамках 1/16 Кубка России.