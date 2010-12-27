"Зенит" проиграл "Фенербахче" в первом матче плей-офф Лиги Европы

Следующая игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

Петербургский "Зенит" с минимальным счетом уступил турецкому "Фенербахче" (1:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Счет во встрече на 23 минуте открыл Ислам Слимани. Гол был забит после розыгрыша стандарта. Алжирский футболист сыграл поймал рикошет и смог с близкого расстояния поразить ворота Андеря Лунёва. В конце второго тайма "сине-бело-голубые" имели возможность уйти в раздевалку с равным счетом, однако реализовать момент у подопечных Сергея Семака не удалось. Второй тайм прошел без реализованных голевых моментов. Отметим, что за игру судья показал пять желтых карточек.



Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля. Чтобы пройти в следующий этап "Зениту" необходимо будет одержать победу с разницей в два мяча.

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Фото: ФК "Зенит",twitter.com/Fenerbahce