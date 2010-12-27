"Зенит" призвал фанатов бороться с проявлениями расизма

Футбольный клуб наказали за поведение фанатов на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Зенит" попросил болельщиков бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии, сообщает "Спорт - Экспресс".

Такое заявление представители клуба сделали после решения УЕФА отклонить их апелляцию и оставить свое постановление: закрыть домашний стадион на следующий матч Еврокубка.

Мы любим наших болельщиков и счастливы, когда собирается полный стадион.Болельщики всегда поддерживают нашу команду. Однако первый домашний матч "Зенита" в Лиге Европы пройдет без зрителей. Еще раз призываем фанатов проявлять толерантность и выступать против любых проявлений расизма и ксенофобии. ФК "Зенит".

Напомним, "Зенит" наказали за поведение фанатов на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом". Встреча состоялась 15 марта в Северной столице. Болельщики клуба бросали на поле различные предметы, блокировали лестничных проходы. С трибун звучали выкрики, зафиксированные как проявление расизма.

Фото: ФК "Зенит".