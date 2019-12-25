"Зенит" предложит Семаку новый контракт после того, как решится судьба сезона РПЛ

Пауза в чемпионате России из-за эпидемии коронавируса продлится до 31 мая.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", руководство "Зенита" готово продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

На данный момент в клубе ждут итогового решения по возобновлению нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса. После этого стороны вернутся к переговорам, чтобы уладить последние детали соглашения. Также руководство "Зенита" планирует переговоры с игроками, чьи контракты истекают этим летом. По информации издания, Семак продлит соглашение с клубом на два года.

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне РПЛ сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее мы писали о том, что "Зенит" предложит Сергею Семаку новый контракт с зарплатой до 2 млн евро.

Фото: fc-zenit.ru