"Зенит" поздравил Спаллетти с 60-летием

Под руководством специалиста клуб с Невы выиграл четыре титула.

Петербургский "Зенит" поздравил с юбилеем бывшего тренера Лучанно Спаллети. Пост с поздравлением команда с Невы разместила в социальных сетях. Piter.TV также публикует прощальный видеоролик "сине-бело-голубых", который команда опубликовала в год ухода Спаллети с поста наставника.

Сегодня, 7 марта, итальянскому специалисту исполняется 60 лет. Он возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год. Вместе с клубом он дважды становился Чемпионом России (2010/11, 2011/12), дважды выигрывал серебро (2012/13, 2013/14), побеждал в Кубке России (2009/2010) и Суперкубке России (2011).

В данный момент специалист работает с миланским "Интером", который выступает в итальянской Серии А.

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Фото и видео: ФК "Зенит"