"Зенит" потребовал отменить нулевой результат матча с "Амкаром" и переиграть встречу

Зенит требует отменить нулевой результат матча.

"Зенит" требует отменить результат матча с "Амкаром" (0:0) и переиграть встречу. Об этом сообщает "Спорт День за Днем" со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артура Григорьянца.

Заседание КДК будет проведено 7 марта в 11.00. Поводом для требования об аннулировании результата игры стало неудаление защитника "Амкара" Николая Зайцева, который по ходу встречи получил две желтые карточки. Главный судьей матча был Владимир Сельдяков.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничью с "Амкаром" (0:0).

Считаю, что сегодняшнее [3 марта] судейство было катастрофой. Не понимаю, почему нас судил тот же арбитр, что и в Грозном. То есть в последнем туре перед уходом на перерыв и сегодня был один и тот же человек. Могли выиграть и должны были выигрывать, но чуть ли не все команды, которые приезжают сюда, практически в полном составе выстраиваются у своей штрафной и не дают нам пройти. И игру в конце разрушил арбитр. Я, конечно, плохо высказываюсь, но иногда это необходимо. Но я говорю так, потому что разбираюсь в футболе, в различных игровых ситуациях. Мне кажется, я имею право говорить так. Вы понимаете, о чем я. Заявил Манчини

Болельщики "Зенита" также вмещались в судейство арбитра Владимира Сельдякова, бросив на поле, а в особенности во вратаря "Амкара", стробоскоп и другие предметы, которые пмомещали спокойно продолжить матч.

Фото: ВКонтакте / Зенит