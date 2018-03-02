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В поддержку матча "Зенита" и "Амкара" Манчини вышел на лед Малой Невки в шортах и бутсах

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Главный тренер "Зенита" призывает петербуржцев забыть про холод и поддержать на стадионе команду "Зенита".

Главный тренер петербургского футбольного клуба “Зенит” Роберто Манчини записал видео своей прогулки по замерзшей Малой Невке. Итальянец не побоялся морозов, поэтому вышел из автомобиля в шортах и спортивных бутсах. 

Таким способом Манчини решил напомнить петербуржцам, что нельзя пропускать матч “Зенита” против “Амкара” из-за наступивших холодов. 

Напомним, что накануне в Северной столице едва не отменили игру между командами “Тосно” и “Луч-Энергия”. Согласно правилам, перенос матча возможен при температуре ниже 15 градусов. Однако, в тот день термометры зафиксировали минус 13. 

Видео: Twitter/@zenit_spb
 

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Теги: амкар , зенит , игра , малая невка , матч , роберто манчини , тренер , футбол
Категории: Новости СПб Картина дня

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