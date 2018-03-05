Болельщик "Зенита" оштрафован за брошенный стробоскоп во вратаря "Амкара"

Болельщик получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишён права посещения спортивных соревнований.

3 марта на матче "Зенит" - "Амкар" несколько петербургских болельщиков были задержаны из-за нарушений правил поведения на стадионе. Об этом сегодня, 5 марта, сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин.

По его словам, на матче в Петербурге произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет – во вратаря "Амкара".

Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тыс. рублей и лишён права посещения спортивных соревнований, это болельщик «Зенита». Ещё четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет. Цитирует Мейтина "Чемпионат"

Отметим, что бросание посторонних предметов на поле стало реакцией болельщиков на судейство арбитра Владимира Сельдякова в матче. Помимо стробоскопа и монет, были брошены зажигалки, конфеты, кусок пиццы, жидкое мыло и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя. Сельдяков удалил по ходу встречи двух игроков "Зенита" - Александра Ерохина и Доменико Кришито. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини назвал судейство Сельдякова "катастрофой".

Видео: YouTube / Матч ТВ