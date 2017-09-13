"Зенит" оштрафовали на 140 тысяч рублей по итогам матча с "Динамо"

Десятый матч тура чемпионата России по футболу "Динамо"-"Зенит" завершился штрафом последнего. Контрольно дисциплинарный комитет Российского футольного союза вынес решение оштрафовать сине-бело-голубых в общей сложности на 100 тысяч рублей.

Как сообщает "Фонтанка", Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по итогу 10 тура чемпионата России по футболу "Динамо" – "Зенит"(0:0) вынес решение оштрафовать петербургскую команду в общей сложности на 100 тысяч рублей.



На 10 тысяч команда попалась из-за того, что приехала на стадион за 65 минут вместо положенных по регламенту 75-ти, 50 тысяч – за отказ главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини от обязательного предматчевого интервью, 40 тысяч - штраф за использование болельщиками "Зенита" пиротехники и еще столько же – за скандирование ими же нецензурных и оскорбительных выражений.



Итого за сезон 2017/18 общая сумма штрафов команды составила 770 тысяч рублей.