"Зенит" попрощался с испанским тренером по физподготовке Исааком Серрано

Специалист работал в основном составе сине-бело-голубых с 2016 года.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" попрощался с испанским тренером по физической подготовке Исааком Серрано. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Специалист работал в основном составе "Зенита" с 2016 года. Представители ФК поблагодарили его за сотрудничество и пожелали новых успехов.

Сине-бело-голубые выйдут из отпуска в пятницу, 14 июня. В ближайшие дни футболисты будут проходить медобследование, а 18 июня отправятся на сборы в Англию. Там они проведут четыре контрольных матча. Первая официальная игра петербуржцев после отпуска состоится 6 июля в Москве. "Зенит" разыграет Суперкубок России с "Локомотивом".

Ранее мы писали, что "Зенит" планирует продать трех игроков.

Фото: fc-zenit.ru