"Зенит" сообщил об уходе Эмануэля Мамманы из клуба

Петербургская команда поблагодарила футболиста за проведенное время в составе.

Днем в пятницу, 7 января, петербургский "Зенит" сообщил, что аргентинский защитник Эмануэль Маммана покидает команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт был рассчитан до конца нынешнего сезона, а трансфер футболиста оценивают в 2 млн евро. За "Зенит" защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России. Сезон-2020/21 и первую часть текущей кампании отыграл на правах аренды в "Сочи".

Клуб поблагодарил 25-летнего спортсмена за время, проведенное в команде, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Фото: официальный сайт "Зенит" (Евгений Васильев)