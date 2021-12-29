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"Зенит" сообщил об уходе Эмануэля Мамманы из клуба
Сегодня, 16:54
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"Зенит" сообщил об уходе Эмануэля Мамманы из клуба

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Петербургская команда поблагодарила футболиста за проведенное время в составе.

Днем в пятницу, 7 января, петербургский "Зенит" сообщил, что аргентинский защитник Эмануэль Маммана покидает команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт был рассчитан до конца нынешнего сезона, а трансфер футболиста оценивают в 2 млн евро. За "Зенит" защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России. Сезон-2020/21 и первую часть текущей кампании отыграл на правах аренды в "Сочи".

Клуб поблагодарил 25-летнего спортсмена за время, проведенное в команде, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Фото: официальный сайт "Зенит" (Евгений Васильев)

Теги: зенит, эмануэль маммана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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