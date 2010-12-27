"Зенит" объявил заявку на сезон без Жиркова, Мамманы и Кокорина

Первый матч нового сезона футбольный клуб проведёт 29 июля.

В пятницу, 27 июля, ФК "Зенит" направил в Российскую премьер-лигу список футболистов для участия турнире. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В список "А" вошли 20 игроков: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв и Юрий Лодыгин, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Эрнани, Роберт Мак, Далер Кузяев, Олег Шатов, Миха Мевля, Артём Дзюба и Себастьян Дриусси.

Как сообщили в пресс-службе "Зенита", Александр Кокорин, Юрий Жирков и Эмануэль Маммана будут заявлены позже.​

Напомним, что первый матч нового сезона футбольный клуб проведёт 29 июля. "Зенит" сыграет с дебютантом Премьер-лиги - красноярским "Енисеем".

Фото: Юрий Жирков / ВК.