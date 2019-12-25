"Зенит" не отпустит легионеров в случае паузы в РПЛ

Тренерский штаб займется новой программой тренировочного процесса.

По информации портала Bobsoccer.ru, до общего собрания клубов Российской премьер-лиги, на котором решат вопрос о вероятной паузе в чемпионате из-за эпидемии коронавируса, "Зенит" будет работать в штатном режиме.

После домашней победы над "Уралом" со счетом 7:1 футболисты сине-бело-голубых получили два выходных дня. Все футболисты готовы тренироваться в общей группе, за исключением травмированных Олега Шатова и Эмануэля Мамманы.

Если на собрании будет принято решение провести 23-й тур РПЛ, "Зенит" с завтрашнего дня начнет плановую подготовку к матчу с московским ЦСКА. Встреча должна пройти 22 марта на стадионе "ВЭБ-Арена". В случае приостановления чемпионата тренерский штаб команды под руководством Сергея Семака разработает новую программу тренировочного процесса. Руководство "Зенита" не отпустит своих легионеров во время паузы.

Ранее мы писали о том, что "Зенит" отменил товарищеский матч с немецким "Шальке-04", запланированный на 29 марта.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"