Стал известен состав "Зенита" на матч с "Уфой"

Появилась информация о составе ФК "Зенит" на матч 10-го тура чемпионата России, который петербургская команда проведет против "Уфы". Матч состоится 18 сентября в Петербурге.

Как сообщает "Фонтанка", появилась информация о составе петербургского футбольного клуба на матч 10-го тура чемпионата России, который "Зенит" проведет против "Уфы". Матч состоится 18 сентября в Петербурге.



На поле выйдет следующий состав: вратарь - Андрей Лунев, защитники-Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, капитан - Доменико Кришито, полузащитники - Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа и Александр Ерохин, нападающие- Артем Дзюба, Александр Кокорин и Себастьян Дриусси.



Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Денис Терентьев, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Юрий Жирков, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз и Кирилл Капленко.



Противостояние "Зенита" и "Уфы" пройдет 18 сентября в 20:00.