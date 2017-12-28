Сборы "Зенита" в Дубае начнутся 15 января, известны соперники по межсезонью

Стала известна дата начала сборов "Зенита" в это зимнее межсезонье.

Петербургский "Зенит" окончательно определился со сроками и местом проведения зимних сборов. Как сообщает "Спорт-Экспресс", сине-бело-голубые начнут подготовку ко второй части Чемпионата России по футболу 15 января. Именно в следующий понедельник питерские футболисты отправятся в Дубай. Там их ждем плотная подготовка к футбольной весне в Чемпионате России и Лиге Европы.

Уже известны первые соперники "Зенита" по сборам в ОАЭ. В период с 22 по 28 января петербуржцы встретятся с датским "Копенгагеном", чешской "Славией" и китайским "Гуанчжоу Эвергранд".

На этом подготовка сине-бело-голубых не закончится. Уже 2 февраля клуб переберется в Турцию. Там он будет находиться на второй части зимних сборов до 13 февраля.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"