"Зенит" начал тренировку с минуты молчания в память о блокаде

Утренняя тренировка футбольной команды "Зенит" на сборах в Катаре началась с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда.

Сейчас петербургская команда "Зенит" находится на сборах в Катаре, но на утренней тренировке спортсмены не забыли о 75-летии освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Футболисты почтили память жертв войны минутой молчания.

Отметим, что в ходе блокады по разным данным, погибло от 641 тысячи до миллиона человек.

Вечером в Петербурге ожидается салют, а в БКЗ "Октябрьский" пройдет концерт для ветеранов и блокадников. Траурно-праздничные мероприятия в Петербурге и области продолжаются.

Фото: Twitter