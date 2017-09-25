"Зенит" и "Реал Сосьедад" будет судить британский арбитр

Главным арбитром матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Зенитом" и "Реалом Сосьедад" был назначен 46-летний британец из Бирмингема.

Как сообщает "Фонтанка", главным арбитром матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Зенитом" и "Реалом Сосьедад" станет 46-летний британец из Бирмингема.



Главным судьей матча будет Андре Марринер. Ассистировать ему будут Стивен Чайлд, Гарри Леннард, Стюарт Эттуэлл и Кевин Френд. В качестве резервного арбитра выступит Константин Хатзидакис.



Напоминаем, что ранее английские арбитры обслуживали матчи "Зенита" 15 раз. В них петербургская команда одержала восемь побед, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.



Андре Марринер выступил судьей российских команд один раз - в 2011-м он судил матч ЦСКА и ПАОКа (1:0, победа армейцев).

Матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" пройдет в четверг, 28 сентября в 20:00 по петербургскому времени.