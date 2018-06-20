В День защиты детей в Петербурге пройдет восьмой "Зеленый марафон"

Благотворительный забег от Сбербанка состоится в Парке 300-летия 1 мая.

В День защиты детей в парке 300-летия состоится "Зеленый марафон" Сбербанка. В этом году благотворительный забег пройдет в городе на Неве в восьмой раз. Впервые в соревновательной программе смогут принять участие юные спортсмены от 7 до 13 лет. Об этом сообщил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Взрослым участникам марафона предложат пробежать дистанцию 4,2 км. После любителей спорта ждет обширная благотворительная программа, которая включает помощь детям с особенностями развития, воспитанникам детских домов и ветеранам Великой Отечественной войны. Все желающие смогут принять участие в благоустройстве, уборке и озеленении городской среды.

В этом году марафон пройдет в пяти городах Северо-Запада: кроме Петербурга забег состоится в Калининграде, Череповце, Архангельске и Сыктывкаре. В прошлом году количество участников в регионе превысило 27 тысяч человек. Принять участие сможет любой желающий, достаточно пройти регистрацию на сайте.

Первый "Зеленый марафон" Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы в нем приняли участие более 750 тысяч человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

Видео: Piter.TV