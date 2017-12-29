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"Зелёная коалиция" защитит парки и скверы Петербурга
Сегодня, 18:04
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lesjasap
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"Зелёная коалиция" защитит парки и скверы Петербурга

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Завтра в Северной столице пройдет первый пикет "Зеленой коалиции" в 2018 году.

В час дня 4 января инициативная группа движения “Зеленая коалиция” проведет пикеты на Невском проспекте. Своими действиями организация хочет привлечь внимание к защите парков и скверов Петербурга.
 
Известно, что активисты будут расставлены вдоль центральной улицы города в 50 метрах друг от друга. Они будут держать плакаты, которые обозначают проблемы и требования коалиции. 
 
Напомним, что поводом к созданию “зеленой коалиции” послужил отказ чиновников закрепить 15 зеленых территорий Северной столицы в перечень зеленых насаждений общего пользования. Первая встреча небезразличных петербуржцев прошла 21 декабря. 
 
Отметим, что завтра активисты соберутся у станции метро “Гостиный двор”.
Теги: невский проспект , парки , пикет , скверы
Категории: Новости СПб

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