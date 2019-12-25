В ТД назначен новый управляющий.

Торговый дом "Ювелиры северной столицы" покидают Петербург. Об этом сообщили в "Фонтанке.ру". Согласно данным журналистов, бывшие известные владельцы фирмы сейчас занимаются другими проектами. В сферу их интересов попали бизнесы другой направленности. В результате многомиллиардное ювелирное предприятие может быть распродано.

Напомним, что в городе с 2019 года тянулось банкротное дело. В 2020 году суд вынес окончательное решение. Инстанция обязала компанию исполнить все претензии кредиторов. Для этого придется ввести конкурсное управление. Днем 18 февраля в ТД назначили нового управляющего. Сумма долга достигает 160 миллионов рублей. На данный момент эти средства нельзя получить за счет активов. Одним из основных активов компании считается московская юридическая организация. В счет долга кредиторам компания должна реализовать 240 тонн полудрагоценного нефрита.

Ранее Piter.tv писал о том, что якутские ювелиры передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу из серебра и мамонтовой кости.

Фото: Pixabay.com

