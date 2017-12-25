"Яндекс" запустит в Петербурге сервис по доставке еды к концу года

В 2018 году пользователи "Яндекса" получат возможность заказывать доставку еды через сервис "Еда".

Сервис "Яндекс" предложит петербургским пользователям подключиться к собственному проекту по доставке еды в регионе. Платформа "Яндекс. Еда" начнет функционировать до конца 2018 года. Кроме Северной столицы в список также вошел ряд из городов-миллионников. Представители компании отмечают, что планируют в ближайшем будущем перейти и на международные заказы.

Отметим, что сервис "Яндекс. Еда" разработан на основе Foodfox. Фирма была куплена "Яндекс. Такси" в прошлом году. Кроме этого, к программе подключилась организация UberEATS.

Согласно схеме, сотрудники "Яндекса" будут предлагать региональным ресторанам и кафе свои услуги по получению заказов от пользователей поискового сервиса. Это поможет увеличить клиентуру и выше подняться в рейтинге запросов. Монетизация будет происходить за счет получения комиссии с каждой сделки. Стоимость выплат не уточняется.

Напомним, что в Москве "Яндекс. Еда" уже работает. Доставка в столице осуществляется за счет личной курьерской службы компании, а также сотрудников партнерских организаций.