За основу для индекса взяли типичные показатели загруженности города в будние дни.

"Яндекс" начал отслеживать индекс самоизоляции россиян. Компания проанализировала данные на основе открытых метрик с мобильных приложений. В исследовании использовалась информация по крупным городам России.

Чем выше значение индекса, тем лучше люди выполняют карантинные предписания. Ноль — означает, что на улице много людей, а пять — что все сидят по домам. По механике работы данный индекс похож на то, как приложение компании отслеживает загруженность дорог.

Обновлённая информация по уровню самоизоляции появляется на сайте "Яндекса". За основу для индекса взяли типичные показатели загруженности города в будние дни.

Ранее мы рассказывали, что "Яндекс.Такси" организует перевозку врачей.